Heuriges Programm

Los geht es am Freitag mit einem „Hochamt“, bei dem die ehemalige Bezirkshauptmannschaft Murau erobert und dort etwa ein Amt für Selbstentsorgung, ein Amt Paradiesforschung und eine Agentur für Sündenböcke betrieben wird. Weiters: In Oberwölz wird eine „Suppenküche“ und in Schöder ein „De-Kolonial-Warenhandel“ eingerichtet, in St. Georgen wird „Hödlmoser wiederbelebt“, in Teufenbach spielt das „Abfallorchester“ auf.