Durchschnittlich 40 Prozent - vor allem in Ballungsräumen wesentlich mehr - der Volksschüler wechseln in die AHS, die „Krone“ berichtete. Um der Abkehr von den Mittelschulen entgegenzuwirken, müssen diese im Hinblick auf die Vorbereitung für das spätere Berufsleben attraktiver werden. Das sollen „praxisorientierte“ Schwerpunkte in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik gewährleisten. In Schulen in Raabs an der Thaya, Lassee, Ybbsitz, Wiener Neustadt und St. Pölten wurden diese bereits im vergangenen Jahr getestet. Mit Erfolg: Heuer gibt es dort bereits um mehr als acht Prozent Schüler mehr.