Es passierte am 29. November 2017 in Dorfbeuern: Damals passte der Mann auf sein Kind auf, während die Mutter im Spital lag. In der Nacht habe der Bub laut dem Vater Atemprobleme gehabt: „Er hat geröchelt und hatte ein blaues Gesicht. Ich dachte, er kriegt keine Luft.“ Er habe den Bub dann geschüttelt, um ihn zu retten, räumte der Mann beim ersten Prozess Anfang Dezember das Schütteln ein. Er selbst konnte nicht sagen, wie stark und lang er den Säugling schüttelte. Als das Kind am darauf folgenden Tag erbrach, fuhr die Familie ins Krankenhaus. Dort wurde ein Schütteltrauma festgestellt. Vier Wochen lang blieb das Kind im Krankenhaus.