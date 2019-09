Nadine Weratschnig hat am Sonntag beim Weltcup in Markkleeberg in Deutschland im Canadier-Einer Rang fünf belegt! Der Kanutin, die mit Bestzeit ins Finale eingezogen war, unterlief beim letzten Tor ein Fehler, der eine bessere Platzierung verhinderte. Auf das Podest fehlten ihr 1,10 Sekunden. Die Top-3, angeführt von Nuria Vilarrubla aus Spanien, lagen innerhalb von 16 Hundertstelsekunden.