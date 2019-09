„Ja, wo bleibt er denn?“ - Das dürften sich Sonntagmittag einige Gläubige am Petersplatz in Rom gefragt haben, als Papst Franziskus sieben Minuten nach dem eigentlichen Beginn des Angelusgebets noch immer nicht - wie sonst - am Fenster erschienen war. Des Rätsels Lösung: Der Papst war im Lift stecken geblieben und musste von der vatikanischen Feuerwehr gerettet werden.