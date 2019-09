Chiellini lange out

Was noch für einen Transfer spricht: Juventus muss monatelang auf seinen Abwehrchef und Kapitän Giorgio Chiellini verzichten. Der 35-jährige Innenverteidiger zog sich bei der Vorbereitung auf das Spitzenspiel gegen Napoli (4:3) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Boateng könnt ihn nun schon bald in der Juve-Abwehr ersetzen.