In der Tat begann sein Schlussangriff auf den führenden Leclerc wohl einen Tick zu spät. Zwar kam der Brite vor der letzten Runde bis auf 1,5 Sekunden an den Monegassen heran, wegen eines Unfalls von Antonio Giovinazzi im Alfa ging das Rennen aber unter Gelber Flagge zu Ende. „Erst in der letzten Runde habe ich wirklich geglaubt, dass sich der Sieg ausgeht“, gestand Leclerc und fügte an: „Es war heute echt schwierig. Ich widme diesen Sieg Anthoine.“ Hamilton wurde am Ende zwar um eine Siegchance gebracht, war aber auch mit Platz zwei zufrieden. „Ich bin echt froh über das Ergebnis, ein zweiter Platz ist solide“, sagte der WM-Leader. „Ich habe bis zum Ende an den Sieg geglaubt. Aber ich bin auch glücklich für Charles.“