Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am Samstag kurz vor 17 Uhr mit ihrem Pkw auf der B134 von Wels kommend Richtung Eferding. Bei der Kreuzung zur Gemeindestraße Lahöfen in der Gemeinde Fraham wollte sie links einbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 25-Jähriger aus Wels seinen Pkw auf der B134 von Eferding Richtung Wels. Er wich dem abbiegenden Pkw nach links aus, dabei kollidierte er noch mit dem Pkw der 26-Jährigen und wurde im Anschluss in den entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen aus dem Bezirk Eferding geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurden der 25-Jährige und sein 48-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Amstetten sowie der 58-Jährige und seine 59-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzten wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert.