Der TSV Hartberg hat sich in der Fußball-Bundesliga in der Verfolger-Gruppe von Meister Red Bull Salzburg festgesetzt. Die Steirer feierten am Sonntag einen 3:1-Sieg in St. Pölten und festigten Platz fünf in der Tabelle. Stefan Rakowitz war mit einem frühen Doppelschlag (2., 15.) Matchwinner der Hartberger, die seit der Auftaktniederlage in Mattersburg ungeschlagen sind.