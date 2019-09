Eine Polizeistreife in Vöcklabruck bemerkte am Samstag den vorbeifahrenden Pkw-Lenker, der mit dem Handy hantierte. Sie hielt den Wagen an. Am Steuer saß ein 19-Jähriger, der zuerst behauptete den Führerschein zu Hause vergessen und auch sonst keinen Ausweis bei sich zu haben. Als die Beamten den Lenker aufforderten mit ihnen zu seiner Wohnung zu fahren, gab er zu, dass er keinen Führerschein besitzt, er sei gerade im Führerscheinkurs. Das Auto gehöre einen Freund (18), der derzeit auf Urlaub in Bosnien ist und nicht weiß, dass er mit seinem Pkw herumfährt. Bei der Anhaltung war er auf dem Weg zur Arbeit. Als Motiv gab er die Erleichterung des alltäglichen Lebens durch einen Pkw an. In Gegenwart der Beamten durfte er seinem Freund die Spritztour beichten.