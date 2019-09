Pilz will „Hass- und Hetzvereine“ verbieten

Schon in der Nationalratssitzung am 25. September verbieten lassen will Pilz „Hass- und Hetzvereine“ wie ATIB und Milli Görüs, welche die IGGÖ fest in der Hand hätten. „Das Absurde in Österreich ist ja, dass wir hier zum Teil rechtsextreme Islam-Hasser als Innenminister haben, wie den Herrn Kickl, der da nichts tut“, sieht er hier Versäumnisse der ehemaligen Regierung. Eine „beängstigende“ Gesetzeslücke sieht der JETZT-Gründer indes darin, dass Extremisten jederzeit Waffenbesitzkarten und Waffenpässe bekommen könnten.