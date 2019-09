In einem weiterführenden Link zu einem Video auf YouTube machen die Betreiber von BangBros.com deutlich, was sie unter „entfernen“ verstehen: In dem Clip ist zu sehen, wie mehrere mit „PornWikiLeaks“ beschriftete Festplatten zunächst mit Benzin übergossen und anschließend angezündet werden, um die darauf gespeicherten Daten für immer zu vernichten.