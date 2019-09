EC-Gegner unter Lupe

Doch nicht nur in puncto eines möglichen Last-Minute-Zugangs ist der LASK aktiv. Auch bereits, was die zukünftigen Aufgaben in der Europa League anbelangt. Denn während die Mannschaft gestern doch ein wenig am Boden war, gingen drei Spione in die Luft. Einer flog nach Lissabon, um das Samstag-20-Uhr-Spiel von Sporting gegen Rio Ave FC zu beobachten. Einer nach Holland, um heute Abend PSV Eindhoven in Waalwjik zu sehen. Und ein dritter wird heute in Oslo beim Rosenborg-Spiel gegen Vålerenga sein.