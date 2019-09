Badji steckt im Tief

Offen ist auch, was Kühbauer im Sturm plant: Aliou Badji blieb gegen den LASK erneut vieles schuldig, läuft seiner Form hinterher. Der Japaner Koya Kitagawa tastet sich immer besser an den Liga-Alltag heran. Am überzeugendsten agierte zuletzt Philipp Schobesberger an vorderster Front - der 25-Jährige ist mit vier Treffern auch erfolgreichster Derby-Torschütze im aktuellen Rapid-Kader.