Es war bereits das siebente des Österreichers. Warum er den Vorzug gegenüber Robert Lewandowski, der ebenfalls als brandgefährlicher Schütze bekannt ist, bekam? „Weil ich das von der Seite, glaube ich, nicht so schlecht kann“, so Alaba gegenüber „Sky“. „Lewi (Anm. d. Red.: Lewandowski) und ich sind unter der Woche noch länger am Platz und trainieren die Freistöße. Das hat letzte Woche geklappt (Anm. d. Red.: Lewandowski erzielte ein Freistoßtor gegen Schalke) und diese Woche auch.“