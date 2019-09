Hoffnung Schwarz

Und ein Blick in die aktuelle rot-weiß-rote Kaderliste zeigt: Das ist Jammern auf hohem Niveau. Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Max Franz, Hannes Reichelt, Marco Schwarz, Michael Matt, Manuel Feller allesamt Läufer, die jederzeit auf Platz eins fahren können. Im Gesamt-Weltcup ruhen die größten Hoffnungen in Zukunft natürlich auf den Schultern unseres Allrounders „Blacky“ Schwarz. Der sich allerdings gerade nach einem Kreuzbandriss wieder zurückkämpfen muss. Unsere Speed-Asse müssten wohl schon einen Ausnahme-Winter hinlegen, um Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen & Co. zu gefährden.