In der 470er-Klasse verpassten dagegen David Bargehr und Lukas Mähr als 15. die Teilnahme an der Entscheidung am Sonntag. Es fehle der Topspeed, meinte Mähr. „Es ist hart, wenn einem die Grenzen aufgezeigt werden. Wir werden jetzt Kraft sammeln und sicher auch einige Veränderungen vornehmen, um wieder neu angreifen zu können.“