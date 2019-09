Inhaltlich wird es bei den Türkisen in diesem Wahlkampf vor allem Altbekanntes geben - weil man aber auch irgendetwas erzählen möchte, ließen sich die ÖVP-Strategen etwas einfallen, um Bekanntes aufzuhübschen: Die ÖVP wird, das erklärte ihr Chef Sebastian Kurz am Samstag, in den kommenden zwei Wochen laufend konkrete Projekte vorlegen, die sie in einer Regierung umsetzen möchte. Insgesamt sollen es 100 sein, gegliedert in die drei Kernbereiche Wirtschaft und Soziales, Klima und ländlicher Raum sowie Sicherheit und Identität.