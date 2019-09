Kurz vor 16 Uhr waren Opa und Enkel gemeinsam mit Heuarbeiten auf einem Feld in Steinberg am Rofan beschäftigt. Der 84-Jährige schob mit einem Rechen Heu unter den Ladewagen, während der 23-Jährige mit dem Traktor fuhr. Als der junge Mann zurücksetze, passierte es, weil der Großvater genau in diesem Moment ausrutschte und stürzte. Der Pensionist wurde unter dem Heuladewagen eingeklemmt. Zwei zufällig anwesende Ärzte leisteten Erste Hilfe, bevor der Verletzte in die Klinik geflogen wurde.