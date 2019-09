Julia Görges hat am Samstag für die erste Überraschung am sechsten Tag der mit 57,238 Millionen Dollar dotierten US Open in New York gesorgt. Die Weltranglisten-30. aus Deutschland eliminierte die als Nummer 7 gesetzte Niederländerin Kiki Bertens nach nur 77 Minuten mit 6:2, 6:3. Damit ist nach Simona Halep (4), Petra Kvitova (6) und Sloane Stephens (10) die vierte Top-Ten-Spielerin ausgeschieden.