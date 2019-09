Vor 20.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei sorgte Marius Bülter mit einem Doppelpack in der 22. und 50. Minute für die Vorentscheidung. Die Dortmunder hatten zwischenzeitlich durch Paco Alcazer (25.) ausgeglichen. Tor Nummer drei der Berliner erzielte Sebastian Andersson (75.). Nach dem ersten Punkteverlust verlor Dortmund die Tabellenführung an RB Leipzig, den einzigen mit drei Siegen gestarteten Klub, und rutsche auf Rang fünf ab.