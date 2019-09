Die Vision einer Altstadt-Oase: Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) möchte den Rot-Kreuz-Parkplatz am Franz-Josef-Kai in einen zentralen Ort der Naherholung verwandeln (die „Krone“ berichtete). Der asphaltierte Platz soll schattigen Grünflächen weichen, die einen Zugang zum Salzachufer ermöglichen. Die Autos würden stattdessen in der erweiterten Mönchsberggarage Platz finden. Grüne und FPÖ sind begeistert.