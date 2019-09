Am Eröffnungstag brodelte es auf der Wies’n wie in einem Hexenkessel. „An diesen Tagen ticken die Uhren bei uns anders, es herrscht Ausnahmezustand“, so Visotschnig im Festzelt bei etwa 50 Grad. Überhaupt dürfte dieser Wiesenmarkt als einer der heißesten in die Geschichte eingehen; und als rekordverdächtig, was Besucher angeht.