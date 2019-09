Er ist der absolute Topstar der Darts-Szene! Michael van Gerwen geht auch in diesem Jahr in Schwechat auf den Titel los. Doch zahlreiche Top-Gegner, darunter auch Mensur Suljovic, den er als starken Gegner auf der Rechnung hat, stellen sich ihm in den Weg. Derby. Übrigens: Van Gerwen, der Rapid viel Erfolg für das Wiener Derby wünscht, ist großer PSV-Eindhoven-Fan. Die Niederländer treffen in der Europa-League-Gruppenphase auf den LASK. „Keine Chance für Linz“, ist sich die Nummer eins der Welt. Den Plausch mit krone.tv-Reporter Mario vor seinem Schwechat-Auftaktmatch sehen und hören Sie oben im Video!