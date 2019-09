„Jetzt ist alles vorbei!“ Mit diesen Worten und einem 20-Zentimeter-Messer in der Hand stach ein Salzburger (60) am 25. Mai auf seine Mutter ein. Die 86-Jährige konnte die Stiche abwehren und überlebte. Der promovierte Pensionist leidet jedoch an Schizophrenie. Er räumte ein, dass er seine Mutter im Wahn töten wollte. Der Staatsanwalt beantragte nun die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsverbrecher. Ende Oktober wird im Landesgericht verhandelt.