Nach den Staatsmeisterschaften am Attersee vor einer Woche schien es so, als ob Flo Schnetzers Saison bereits vorbei wäre. Verletzungssorgen ärgerten den Unteracher, doch die wurden rasch besser und so entschied sich der Routinier zu einem Start beim 1*-World Tour-Turnier im französischen Montpellier. Aber nicht an der Seite seines Standardpartners Peter Eglseer (OÖ) sondern mit dem junge Salzburger Laurenz Leitner, ehemals Towart im Nachwuchs von Red Bull s.