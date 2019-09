Zuerst in Eigenbetrieben getestet

Die Pläne lagen lange in der Schublade, der Baubeginn erfolgte schließlich Ende 2016. Im Vorjahr wurde das „Thalheim“-Bier zunächst in den Eigenbetrieben der Region getestet, seit heuer sind die Produkte auch bei Getränkefachhändlern und Großmärkten (etwa Transgourmet) erhältlich.