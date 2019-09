„Der 21-Jährige wirkte betroffen, aber durchaus gefasst, als er mir den Unfallhergang schilderte“, so Rechtsanwalt Alfred Boran von der Kanzlei Boran-Heck nach dem ersten Gespräch mit dem 21-jährigen Polizisten. Wobei drei Dinge besonders interessant scheinen: So gibt der Lenker an, vom in den Unfall verwickelten Jaguar senkrecht gerammt und wegkatapultiert worden zu sein. „Dabei wurde der Airbag im Polizeiauto ausgelöst – ich konnte nichts mehr sehen.“