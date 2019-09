30 Wetterstationen mit neuen Allzeitrekorden

Zudem wurden an knapp 30 Wetterstationen landesweit neue Allzeitrekorde aufgestellt, etwa am 30. Juni in Innsbruck mit 38,5 Grad. Auch Krems und Stockerau (Niederösterreich), Wien sowie Hermagor (Kärnten) übersprangen heuer die 38-Grad-Marke. Es gab weniger, aber dafür heftige Gewitter. Besonders markant dabei waren Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu acht Zentimetern, als der Himmel über Wildon im Bezirk Leibnitz (Steiermark) seine Schleusen öffnete.