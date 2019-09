Schlager war in der Sommerpause für rund 15 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Wolfsburg gewechselt und hatte sich beim Europa-League-Teilnehmer gleich einen Stammplatz erkämpft. Für ÖFB-Teamchef Franco Foda bedeutet diese Verletzung, dass Schlager auf jeden Fall für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Salzburg gegen Lettland und am 9. September in Warschau gegen Polen ausfällt. „Es tut mir sehr leid für Xaver, er war super drauf und hat sehr gut gespielt“, sagte Foda über den 21-Jährigen, der bei ihm zuletzt zum Stammpersonal gezählt hatte.