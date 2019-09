Heute vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Er entfesselte die größte Katastrophe im 20. Jahrhundert. Die Todesmaschinerien Shoa und Euthanasie liefen im Hintergrund. Biotechnologie führt uns heute wieder an ethische Grenzen. Darum wird nun in Schloss Hartheim in Alkoven die Schau „Wert des Lebens“ umgebaut und erweitert.