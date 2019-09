„Krone“:Als die FPÖ am Montag ihren Neuwahlantrag eingebracht hat, waren Sie gerade bei den Berufs-Weltmeisterschaften im russischen Kazan. Hat man Sie überrumpelt?

Michael Schickhofer: Ich war gerade in Kazan, habe dort unseren Fachkräften zugejubelt und auch Hilfsmaßnahmen für Obdach koordiniert, als ich die SMS mit Schützenhöfers Neuwahl-Ankündigung erhalten habe. Kurz zuvor hatte er noch die gute Zusammenarbeit gelobt. Für mich geht’s in einer Partnerschaft um Vertrauen, Verlässlichkeit und die Sicherheit, dass man sich aufeinander verlassen kann. Dieses Vertrauen wurde zerstört, indem in meiner Abwesenheit ein schwarz-blauer Pakt ausverhandelt wurde. Aber das ist eine Frage des Charakters.