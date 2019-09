Treffpunkt ist am Sonntag spätestens um 8 Uhr beim Parkplatz Ganslern (ohne Gebühr) in Kitzbühel. Dann geht es per Shuttlebussen zur Talstation der Hornbahn. Mit dem ausgeschnittenen Coupon (siehe in der „Krone“) gibt es das vergünstigte Tagesticket um zehn Euro. Oben wartet dann eine rund zweieinhalbstündige Wanderung mit tollem Panorama sowie auch Labestationen von Tirol Milch und Egger-Bier.