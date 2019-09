Das zweite starke Mädchen an Gretas Seite ist Xiye Bastida. Die 17-jährige Umweltaktivistin wurde in Mexiko geboren. Nach extremer Trockenheit gefolgt von einer Überflutung in ihrer Region zog sie mit ihrer Familie nach New York, wo kurz zuvor noch Hurrikan „Sandy“ gewütet hatte. Dort setzt sie sich seit Längerem für Klimaschutz ein und organisiert jetzt auch die „Fridays For Future“-Proteste.