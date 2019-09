Was wollen wir also mehr? Andreas Gabalier bezieht Stellung wie der Schriftsteller Daniel Wisser. Mavie Hörbiger und Igor Levit engagieren sich für eigene Überzeugungen und der türkische Pianist Fazil Say, dessen Musik ich in dieser Woche in Finnland spielen darf, repräsentiert seit Jahren die kraftvolle Opposition gegen den türkischen Präsidenten Erdogan.