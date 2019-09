385 PS und 450 Newtonmeter ab 1950/min. liefert der Dreiliter-Sechszylinder-BiTurbo-Boxer hier ab. Das sind 15 PS mehr als im Vorgänger, aber im Vergleich zur S-Version fehlen dem Carrera ohne S immerhin 65 PS und 80 Nm - so groß war der Abstand noch nie. Aber: Auf öffentlichen (deutschen) Straßen fehlte es uns an nichts, der Carrera fliegt mit der gleichen Leichtigkeit durch die Kurven, liegt genauso satt auf der Straße und ist genauso spielerisch zu fahren wie sein starker Bruder. Man kann immer, aber man muss nicht. Der perfekte Allround-Sportwagen. Und das Leistungsdefizit? Das drückt sich zwar im 0-100-Sprintvergleich in 4,2 statt 3,7 Sekunden (mit Sport-Chrono-Paket je 0,2 sec. weniger) sowie in 293 statt 308 km/h Höchsttempo aus. Das Gefühl aber ist vollauf zufrieden.