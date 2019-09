Das Renn-Comback in Chile ist für Hiasi wohl das schönste Geburstagsgeschenk. Der Kuchler feiert am Sonntag seinen 33. Geburtstag. Zur Vorab-Party ging es in die Sanddünen. Dort bewies der KTM-Pilot, dass er trotz der langen Zwangspause nichts verlernt hat.