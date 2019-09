Nach einer blutigen Clanfehde im Februar in einer Shisha-Bar in Regau müssen morgen Montag neun Angeklagte vor dem Richter in Wels Platz nehmen. Der Tod eines 29-jährigen Familienvaters aus Vöcklabruck bleibt aber weiter ungesühnt. Es konnte nicht nachgewiesen werden, wer den tödlichen Stich ausgeführt hat.