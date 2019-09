Im Vollrausch kutschierte ein Vater am Freitagabend in Oberösterreich seinen Sohn im Auto herum und baute auch noch einen Unfall. Der 47-Jährige aus Taiskirchen hatte 2,36 Promille im Blut und seinen vierjährigen Sohn auf der Rückbank, als er in seinem Heimatort einen Motorradfahrer „abschoss“. Der schwer verletzte Biker (47) musste per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Vater und Sohn blieben heil.