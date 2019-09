Provinz Kundus weitgehend unter Taliban-Kontrolle

Die Taliban kontrollieren weite Teile der Provinz Kundus. Kundus-Stadt war bereits im Herbst 2015 und 2016 kurzzeitig an die Radikalislamisten gefallen. Provinzräte sagten am Samstag, sie hätten in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals vor einem erneuten Angriff der Taliban auf die Stadt gewarnt. Erst am Freitag hatten die Extremisten in mehreren Bezirken der Nachbarprovinz Takhar massive Angriffe auf die Sicherheitskräfte durchgeführt.