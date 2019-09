Die Ausgangslage vor der Partie hieß Letzter gegen Vorletzter. Mattersburg ging mit der schwierigen Situation besser um. Andreas Kuen sorgte mit einem von Admira-Goalie Andreas Leitner parierten Schuss nach flacher Freistoßvariante in der fünften Minute für den lange Zeit größten Gefahrenmoment. Die Gastgeber kamen schwer in die Gänge. In der 20. Minute tankte sich Erwin Hoffer durch, sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde für Mattersburg-Goalie Markus Kuster aber leichte Beute (20.). Der Ex-Teamstürmer stand zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder in einer Bundesliga-Startformation. Er sollte während seiner 70 Spielminuten kein entscheidender Faktor sein. Seine Mannschaft wäre dennoch fast im Konter in Führung gegangen. Doch Kuster entschärfte den Schuss des quirligen Sinan Bakis aus halbrechter Position per Fußabwehr (22.).