Sie wollten im Starkregen Schutz unter einer Brücke suchen, doch das wurde zu ihrem Todesurteil: Wie berichtet, starben am Freitag im deutschen Thüringen vier Motorradfahrer, als sie von einem Klein-Lkw erfasst wurden. Von den Maschinen blieb so gut wie nichts übrig. Zwei der Fahrer waren sofort tot, die beiden anderen starben ebenfalls noch an der Unfallstelle. Auf der Autobahn zu parken „ist auf jeden Fall verboten“, wie es von der Thüringer Autobahnpolizeiinspektion gegenüber der „Bild“-Zeitung hieß, doch bei solch starkem Regen hätte man die Biker nicht gezwungen weiterzufahren.