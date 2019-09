Österreichs erfolgreichster Skifahrer aller Zeiten wird seine Skischuhe an den Nagel hängen. Wie die „Krone“ erfuhr, will Marcel Hirscher sich in Zukunft mehr seiner Frau und seinem knapp ein Jahr alten Sohn widmen. Nun lautet die große Frage: Kann überhaupt jemand in die riesengroßen Fußstapfen des Salzburgers treten? Das fragen sich auch die krone.at-User.