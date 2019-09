Ein 18-jähriger Steirer wollte - wie berichtet - in der Nacht auf Samstag in Mitterdorf an der Raab im steirischen Bezirk Weiz ein Auto anhalten. Er sprang auf die Straße - der Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den jungen Mann. Noch am Samstag erlag der 18-Jährige seinen Verletzungen, wie am Sonntag bekannt wurde.