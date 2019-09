Mit einem lauten Krach ist in der Nacht auf Samstag ein flüchtiger Verdächtiger auf der Terrasse eines Wohnungsbesitzers gelandet, nachdem er durch eine Markise gestürzt und auf einem Glastisch gelandet war. Der Serbe war auf der Flucht vor der Wiener Polizei, nachdem er offenbar versucht hatte, in ein Frisörgeschäft in der Rückertgasse im Bezirk Ottakring einzubrechen. Er blieb nach dem Absturz benommen liegen, die Handschellen klickten.