Damit ist klar, die Titelverteidigerin ist auch am Sonntag (Startzeit 15.53 MESZ) die ganz große Gejagte. „Es soll wieder trocken werden und ich bin voll motiviert“, strotzt Höll nur so vor Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, dass sie möglicherweise ein ganz besonderes Kapitel, ihrer ohnehin schon sehr beeindruckenden Erfolgsgeschichte schreiben lässt. Sollte die Pinzgauerin tatsächlich das Kunststück schaffen ihren Junioren-WM-Titel zu verteidigen, wäre sie die erst vierte Athletin, der das gelingt. Zuletzt schaffte es die Französin Anais Pajot, die 2008 und 2009 die Juniorinnen-Krone holte. Ein Erfolg mit dem Höll auch ihr Idol Rachel Atherton in den Schatten stellen würde. Die Engländerin holte 2005 in Livigno (It) den Titel, landete 2004 in Les Gets (Fra) hinter der Neuseeländerin Scarlett Hagen jedoch „nur“ auf Rang zwei. Etwas, das die Britin rückblickend aber problemlos verdaut hat: Zwischen 2008 und 2018 holte sie sich schließlich gleich fünf Mal das Regenbogentrikot als Weltmeisterin in der Eliteklasse.