Der Flatschacher See. Neben den größeren Seen in Kärnten wie den Wörthersee oder der den Ossiacher See gibt es noch immer kleinere Badegebiete, in welche man sich zurückziehen kann. Hier kann man nach dem hektischen Alltag ruhig die Seele baumeln lassen und wenn die Temperaturen sinken, eignet sich der Flatschacher See auch hervorragend zum Eislaufen.