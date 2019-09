Gegen 23 Uhr gerieten in einem Lokal in der Stadt Salzburg zwei Männer in Streit und schlugen mit den Fäusten aufeinander ein. Als ihre Partnerinnen die beiden beruhigen wollten, erhielten auch sie Fausthiebe ins Gesicht. Einem weiteren Lokalgast erging es gleich. Insgesamt gab es vier Verletzte im Alter von 40 bis 56 Jahren aus Deutschland und Österreich. Alle Beteiligten waren betrunken, der höchste Wert lag bei 2,28 Promille. Die Polizei versucht nun, den Hintergrund des Streits zu ermitteln.