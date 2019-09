Nach Vorwürfen von EU-Mitgliedsstaaten wie Polen und Ungarn, in Sachen Rechtsstaatlichkeit einseitig im Fokus von Brüssel zu stehen, will die EU-Kommission unter ihrer künftigen Chefin Ursula von der Leyen nun handeln und in allen EU-Staaten einmal im Jahr die rechtsstaatliche Lage unter die Lupe nehmen. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager räumte Fehler im Umgang mit osteuropäischen Mitgliedern ein und warnte davor, diese an den Pranger zu stellen. „Ich gebe ehrlich zu, dass auch ich in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Fehler gemacht habe“, erklärte die Dänin, die als eine der einflussreichsten Politikerinnen in Brüssel gilt.