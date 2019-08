Die Olympia-Generalprobe der Judoka in Tokio hat Österreich nicht die ersehnte Einzelmedaille gebracht. Die einzige Platzierung bei der WM erreichte Michaela Pollerers als Fünfte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Der ebenfalls mit Medaillenhoffnungen angetretene Stephan Hegyi unterlag am Samstag zum Abschluss der Einzelbewerbe in der zweiten Runde. Am Sonntag folgt noch der Teambewerb.